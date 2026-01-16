Reus hace balance del pla Barri a Barri después de un año con 4.500 actuaciones

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus cierra el primer año del pla Barri a Barri, el programa integral e intensivo de mantenimiento de la vía pública, con un total de 4.500 actuaciones realizadas por toda la ciudad. El dispositivo ha llegado a 41 barrios, con una media de 110 intervenciones por barrio, y cumple los objetivos fijados en su despliegue inicial.

A lo largo de este primer año, el plan ha permitido reforzar la coordinación de los servicios municipales que intervienen en el mantenimiento del espacio público. A pesar de estar coordinado por la concejalía de Vía Pública, el Barri a Barri cuenta con la participación de varios departamentos municipales, como Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, la Guardia Urbana, Aguas de Reus, las Brigadas y la UTE Reus Net, entre otros.

Las actuaciones se han estructurado en tres grandes ámbitos —espacio público, ciudad verde y limpieza— para dar una respuesta integral a las necesidades de la ciudad. Este enfoque ha incluido tareas de limpieza, mejoras de alumbrado, mantenimiento del mobiliario urbano, señalización, pintura, jardinería y poda. El plan se ha desarrollado de manera intensiva en cada barrio durante periodos de dos semanas consecutivas, con una primera semana dedicada a ciudad verde y espacio público y una segunda centrada en las actuaciones de limpieza.

Del total de 4.500 actuaciones, 1.766 han correspondido al ámbito de la limpieza, 883 en espacio público, 1.231 en espacio verde y 620 a actuaciones relacionadas con el servicio de aguas.

Una vez superado el primer año, el plan empieza ahora una segunda etapa con ajustes para mejorar la efectividad y la eficiencia. Como novedad, se incorpora la empresa Reus Transport, que asumirá tareas de limpieza y mantenimiento de las marquesinas de transporte público, la renovación de la cartelería informativa y otras actuaciones para garantizar un mejor estado y funcionalidad de estos elementos.

El pla Barri a Barri se enmarca dentro del Plan Reus 10, que agrupa acciones municipales orientadas a la mejora de la vía pública y la sostenibilidad en los barrios, con el objetivo de impulsar la calidad de vida y la dignificación de los espacios urbanos de la ciudad.