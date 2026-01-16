REDESSA cierra con éxito la subasta de tres fincas por valor de 1,442 MEUR

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

REDESSA ha resuelto el proceso de subasta pública abierto el pasado mes de diciembre con la adjudicación de las tres fincas puestas en venta, que han alcanzado un importe global de 1,442 millones de euros. La operación incluye un terreno destinado a actividad terciaria en el polígono del CIM del Camp y dos parcelas residenciales situadas a la urbanización Aigüesverds.

La finca de mayor valor se encuentra en la avenida de los Mercaderes, número 4, en el polígono del CIM del Camp, en un emplazamiento adyacente a la autovía Reus-Tarragona (T-11). Se trata de una parcela de 7.353,86 metros cuadrados, con calificación urbanística para servicios y actividad terciaria y un índice de edificabilidad de 1,66 m² techo por m² de suelo. El precio de salida era de 1.206.033,04 euros y ha sido adjudicada a la empresa Oliva Gorria SL, que ha presentado una oferta de 1.215.000,90 euros.

La segunda adjudicación corresponde en dos fincas del carrer dels Garrofers, números 2.ª y 4, ubicadas a la urbanización Aigüesverds y destinadas a viviendas unifamiliares aisladas. Ambos lotes han sido adjudicados a particulares por un importe total de 227.040 euros.

En detalle, el lote 1, situado al número 2.ª de la calle Garrofers, tiene una superficie de 733,79 m² y una edificabilidad de 308,19 m², con un precio de adjudicación de 111.220 euros. El lote 2, en el número 4 de la misma calle, cuenta con una superficie de 749,61 m² y una edificabilidad de 314,84 m², y se ha adjudicado por 115.820 euros.

Todo el proceso de subasta se ha desarrollado bajo los criterios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, de acuerdo con los principios establecidos.