Aigües de Reus termina las obras de recuperación del antiguo Minat de Mas Beltran

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Aigües de Reus ha terminado las obras de recuperación del antiguo Minat de Mas Beltran, las instalaciones y la canalización de una nueva red, con el objetivo de destinar agua no potable para el riego de los 21 huertos urbanos que el Ayuntamiento ha construido en la calle Astorga, en el barrio Juroca.

Este proyecto forma parte de la estrategia de renaturalización de la ciudad, RENATUReus, que, entre otras cosas, persigue el impulso de la infraestructura verde y la mejora de la habitabilidad de los entornos urbanos. En este sentido, se promociona la agricultura ecológica y la creación de nuevos espacios de descanso y encuentro para los vecinos. El proyecto se desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las obras que se han finalizado se iniciaron el pasado mes de abril y han contado con un presupuesto de 101.648,32 € (IVA incluido). El proyecto ha tenido en cuenta la captación del agua de la mina, el traslado del agua y la construcción de un edificio, que incorpora un depósito soterrado para el almacenaje y tratamiento del agua antes de su utilización.

«El Plan de Acción Municipal de estos cuatro años concede una gran importancia en el agua de cada día, la cotidiana, y es por eso que tiene bien presente la priorización del agua como un elemento de gestión urbana de primer orden», asegura el concejal responsable del servicio, Daniel Rubio. De hecho, la diversificación de las fuentes de abastecimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos son dos de los retos que reclama la transición energética, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Plan de Acción Municipal 2023-2027.