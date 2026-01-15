Las visitas diurnas vuelven al Cementerio General de Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Cementerio General de Reus volverá a abrir sus puertas al público en horario de día durante el primer semestre del 2026, recuperando un ciclo de visitas que ya tuvo una muy buena acogida en años anteriores tanto entre la ciudadanía de Reus como entre visitantes de otros municipios. FuneCamp ha programado seis sesiones que se harán el último domingo de cada mes, de enero a junio.

Como se ha hecho en las últimas ocasiones, el aforo será limitado con el fin de preservar la intimidad del recinto funerario y las inscripciones se tendrán que tramitar a través de la plataforma del Ayuntamiento de Reus. El horario de esta actividad, que contará con el apoyo de la gestora cultural reusense Raquel Ferret, será de las 11 de la mañana en las 12.15 del mediodía.

De hecho, se podrá participar en esta actividad los domingos 25 de enero, 22 de febrero, 29 de marzo, 26 de abril, 31 de mayo y 21 de junio. Hay que recordar que la apertura para la petición de invitaciones se hará unos 12 días antes de cada sesión.