Susto en el centro de Reus: incendio en un vehículo estacionado en el parking municipal de la Pastoreta

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El centro de Reus ha vivido un susto esta mañana del jueves. Un vehículo estacionado en el parking municipal de la Pastoreta ha sufrido un incendio a las 11.23 horas. Los Bomberos de la Generalitat han enviado dos unidades terrestres.

Cuando han llegado al lugar de los hechos, las personas que había al parking ya habían apagado la llama con unos extintores. Los bomberos han comprobado que ningún vehículo más ha sido afectado por el fuego y han procedido a ventilar las instalaciones. Ninguna persona ha resultado herida.

El resto de vehículos han sido retirados del parking subterráneo, mientras que el coche afectado está a la espera de que una grúa se lo lleve.