Dispositivo policial cerca de la estación de bus de Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo este jueves con mañana un dispositivo conjunto con la Guardia Urbana de Reus y la Policía Nacional en diferentes establecimientos de la capital del Baix Camp en los barrios de la Pastoreta y el Carrilet.

Durante el operativo los agentes han hecho inspecciones administrativas en los locales, controles de tráfico y comprobaciones documentales para ver que todo está en regla. Se han hecho entradas en varios locales de la calle Macià Vila y de Antoni Fabra i Ribas.

Fuerte despliegue policial en un dispositivo conjunto en Reus.Mossos

También se ha hecho patrullaje a pie y se ha incrementado la visibilidad de las dotaciones y seguridad en el barrio. Se trata de un dispositivo que hacen los diferentes cuerpos policiales de forma coordinada para prevenir conductas incívicas y detección de la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

En total se han inspeccionado nueve establecimientos entre ellos: peluquerías, bares, verdulerías, pastelería, tienda objetos segunda mano y bazares. Los agentes han identificado a 42 personas, nueve de las cuales contaban con antecedentes. Se ha levantado un acta por tenencia de sustancias y se han localizado 7 personas extranjeras con situación irregular (5 serán citadas para continuar gestiones de extranjería. También se han interpuesto actos administrativas por la ordenanza municipal por irregularidades sanitarias y de salud en los locales inspeccionados.