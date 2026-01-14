Insólito: Un coche circula por una rotonda de Reus en sentido contrario e indigna a los conductores

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los usuarios de las redes sociales se han indignado por una imagen insólita en Reus. En un vídeo se ve cómo un conductor decide circular por una rotonda en sentido contrario, a pesar de encontrarse conductores en contra. Los hechos pasaron en la rotonda de la plaza Gandhi de la capital del Baix Camp.

En el vídeo se ve cómo el vehículo se encuentra aparcado en la rotonda y utilizan la marcha al revés del habitual. Durante su trayecto se encuentra de cara con unen Rault Clio azul y los dos vehículos se quedan parados en medio de la rotonda. El conductor del Clio le recrimina la acción al otro conductor pero este decide hacer caso omiso y continuar su marcha en sentido contrario, donde se encuentra también de cara con una motocicleta. Finalmente, sale por la calle Sor Lluïsa Estivill y continuar. Por suerte, ninguna persona salió herida ni se produjo ningún accidente.

La cuenta @circuliperladreta ha sido el encargado de colgar la temeraria infracción en Reus desde Instagram desde donde denuncian los malos comportamientos de los conductores por toda Cataluña. La cuenta tiene 8.668 seguidores y busca ayudar a reducir a la siniestralidad en las carreteras.