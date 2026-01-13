Crecen un 13,1% los pasajeros en el aeropuerto de Reus durante el 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de Reus ha cerrado el año 2025 con 1.336.826 pasajeros, hecho que supone un incremento del 13,1% respecto al 2024. En diciembre, el aeropuerto registró a 851 viajeros.

Por otra parte, con los 1.243 movimientos de aeronave registrados el mes de diciembre, un 27,2% más que en 2024, el aeropuerto ha llegado el 2025 a las 23.251 operaciones, cosa que representa un incremento del 6,1% en comparación con el 2024.

Aeropuertos de Aena

Con respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha llegado en el 2025 a un total de 57.483.036 pasajeros y 360.786 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha cerrado el año con 2.185.561 viajeros y 28.067 movimientos de aeronaves. Finalmente, durante el 2025 el Aeropuerto de Sabadell gestionó 62.340 despegues y aterrizajes y un total de 4.899 pasajeros.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en el Brasil) cerraron en el 2025 con récord histórico de pasajeros: 384.837.183, un 4,2% más que el año 2024; gestionaron 3.279.864 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que el 2024; y transportaron 1.533.901 toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 27.929.791 pasajeros (un 3,7% más que el último mes del 2024); se han registrado 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%); y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más que en diciembre del 2024.

Aena ya está ultimando el diseño de los planes de inversión que requerirán los aeropuertos de España los próximos años, para garantizar, como ha hecho siempre, la capacidad necesaria para el buen funcionamiento. Los récords de tráfico de los últimos años son una muestra clara de esta necesidad y de la situación que se producirá en los próximos años a las infraestructuras, que se tendrán que adaptar a la capacidad disponible y a los proyectos ambiciosos de ampliación y remodelación.