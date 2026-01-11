El Ball d'Hivern de Sant Sebastià de Reus celebra su décima edición

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El sábado 24 de enero del 2026 se celebrará el décimo Ball d'Hivern de Sant Sebastià a partir de las 17.30 h en la plaza del Castell de Reus. Una fiesta nacida de la iniciativa popular que propone bailar, cantar y compartir para celebrar la antigua Festa Major de invierno de Reus.

Sant Sebastià fue la Festa Major de invierno en Reus hasta el s. XVII, junto con Sant Pere, configuraba uno de los polos festivos del año en la ciudad. A partir del s. XVIII esta celebración se fue perdiendo cuando, con el crecimiento de la ciudad y a causa de varios motivos económicos y sociales, la fiesta en honor a la Virgen de Misericordia fue tomando el relevo. Hoy en día se conserva en la plaza del Castell un portal en honor al antiguo santo venerado en Reus que protegía la población de la peste.

El año 2014 nació la iniciativa de recuperar esta festividad de la mano de apasionados del baile popular y con el empuje de la entidad Carrutxa que cuajaron en la celebración del primer Ball d'Hivern el año 2015 y la creación de la entidad La Relliscada que vela por su celebración.

La recuperación del Ball d'Hivern parte de dos ideas principales: por una parte, reencontrar el espíritu de la plaza y la calle, cenando y bailando juntos varios bailes y danzas de los Países Catalanes y, por la otra, reivindicar un modelo de fiesta basado en la colaboración del vecindario y los comercios próximos, restituyendo no sólo la antigua festividad sino también el modelo de fiesta popular.

La ubicación escogida para esta celebración ha sido, desde sus inicios, la plaza del Castell de Reus, un espacio central del núcleo histórico de la ciudad donde se encuentra el portal de la Prioral dedicado en San Sebastián y además, un espacio de referencia del baile folk desde los años noventa del siglo XX.

Actualmente, esta fiesta que reúne vecinos, glosadores, músicos, danzantes, voluntarios y la colaboración de una veintena de comercios y entidades, está plenamente consolidada y cuenta con un programa que año tras año la afianza como una fecha esperada por toda la población, un momento de calor durante los días más fríos del año.

El programa

A las 17.30 horas la Cercavila de capta recorrerá las calles de los alrededores de la plaza del Castell con músicos del Aula de Sons y cantadores de Los del camp improvisat. Los comercios ofrecerán productos y obsequios a cambio de una glosa improvisada.

A las 21 horas tendrá lugar la Cena popular, con un precio de 8,50 euros (los tickets estarán en venta en la librería Gaudí a partir del día 10 de enero). A las 22 horas la noche continuará con la música del grupo Quin folk que fa, seguido de una orilla y una subasta

El Ball d'Hivern de Sant Sebastià de Reus es organizado por la Asociación La Relliscada, con la colaboración del Aula de Sons, Carrutxa, Institut Municipal Reus Cultura.