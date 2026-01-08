Reus crea un precio único para aparcar varias veces al día en los parkings municipales registrándose en una aplicación

Los vehículos pueden entrar en todos los parkings municipales de Reus varias veces al día cuando se alcance el precio máximo diario de 4,5 euros, siempre que se registren y accedan a través de la aplicación Vía-P. De esta manera, desde el 1 de enero, un usuario puede acceder a un aparcamiento determinado y, en el plazo de 24 horas, puede entrar en otro parking sin necesidad de adquirir otro ticket ni incrementar el coste.

Un "pago multiestancia", ha dicho el presidente de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Rubio. Este año se incrementarán las plazas de parking municipal en la ciudad, ya que en el segundo semestre del año está previsto que entre en funcionamiento el nuevo aparcamiento de Riera Miró con 330 nuevas plazas.

La Vía-P funciona a través del registro del usuario y el vehículo a una aplicación, que al entrar al parking municipal, la barrera se abre sin necesidad de coger el ticket ni de pasar por los cajeros a la hora de salir. La aplicación se puso en marcha en diciembre de 2021 y el año pasado se cerró con más de 125.000 usuarios registrados, 167.000 vehículos activados y cerca de 800.000 estancias realizadas en los aparcamientos, según datos del Ayuntamiento de Reus.

El concejal ha defendido la nueva tarifa señalando que los aparcamientos son una "herramienta fundamental para que los vehículos accedan a la ciudad de una manera ordenada y reduciendo la presión al centro urbano". "Aparcar y volver a aparcar", ha resumido. Con el inicio de año, también se ha puesto en marca un nuevo abono de 12 horas diarias en el parking de la Fira Centre Comercial a un precio de 58 euros mensuales.