Durante el 2025, Aigües de Reus ha impulsado un paquete de inversiones por valor de 5,18 millones de euros con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de la red de agua. Las actuaciones incluyen la producción de energías limpias, el ahorro y la recuperación de recursos hídricos, la modernización de la red y la promoción de proyectos de investigación y divulgación ambiental. Algunos de estos proyectos, de carácter pluriannual, seguirán desarrollándose a lo largo del 2026 y los años siguientes.

«Hay veces que olvidamos la gran complejidad y la importantísima inversión que hay detrás de la gestión de una red de suministro y saneamiento del agua, que tiene que garantizar la calidad del servicio 24 horas al día y, además, tiene que hacerlo bajo criterios de eficiencia, respeto y sostenibilidad medioambiental que, muy a menudo, figuran en el marco normativo catalán, español y europeo, apunta el concejal responsable del servicio, Daniel Rubio.

«Es en este sentido que es del todo necesaria una gestión continuada y bien planificada, año tras año, que te ayude a mejorar y a no bajar a la guardia en ningún momento», añade el concejal. De hecho, Aigües de Reus cuenta con una certificación internacional que acredita el buen funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) que la empresa municipal aplica en varios campos, entre los cuales está la gestión energética, medioambiental y de calidad.

Mejora del aprovechamiento de los recursos hídricos

Durante el 2025, Aigües de Reus ha impulsado varios proyectos para optimizar el uso de los recursos hídricos de la ciudad. Entre estas actuaciones destacan la reforma y puesta en servicio de la Balsa Nueva, la creación de nuevas redes de distribución de agua no potable para riego de parques y piscinas municipales, la recuperación de antiguos pozos y la construcción de una planta de potabilización que permite inyectar agua de la mina del barrio Fortuny en la red de abastecimiento. También se ha recuperado el antiguo minado de Mas Beltran para destinar el agua al riego de los huertos urbanos previstos en la calle Astorga.

Eficiencia y lucha contra el derroche

La modernización de la red ha sido otra prioridad. Se han desplegado puestos de control con tecnología de inteligencia artificial para localizar escapes y se ha puesto en funcionamiento un equipo especializado con geòfons y aparatos de correlación de sonido para detectar pérdidas de agua menores. Además, por primera vez las piscinas municipales de Reus utilizan agua no potable procedente del barrio Fortuny, garantizando calidad sanitaria y ahorro de recursos.

Producción de energías limpias y sostenibilidad

Aigües de Reus ha seguido apostando por la autosuficiencia energética. La planta fotovoltaica del EDAR cubre casi un tercio de su demanda eléctrica, mientras que la generación mediante biogás llega a cubrir más de dos terceras partes del consumo total. La flota de vehículos municipales de agua se alimenta casi íntegramente de esta energía, y se ampliará con seis nuevos vehículos eléctricos en el 2026, reforzando la movilidad sostenible de la empresa.

Investigación e innovación medioambiental

El 2025 también ha sido un año clave en investigación e innovación. Se han desarrollado proyectos como ChlorellaNet Tech, con el Instituto de Horticultura y Jardinería de Reus, y PFAS-CLEARWATER, en colaboración con EMATSA, Eurecat y la Universidad Rovira i Virgili, para encontrar soluciones sostenibles y eliminar contaminantes del agua potable. También se ha redactado el proyecto para una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable para eliminar nitratos y otras sustancias de los pozos del polígono Agro-Reus.

Planificación futura y divulgación

Para preparar la gestión futura, se ha iniciado la redacción del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento, en colaboración con municipios vecinos como Constantí, Castellvell y Almoster, y el Plan Director de Drenaje Urbano Sostenible. Paralelamente, el Espacio Agua de Reus se ha renovado y ha acogido a 7.691 visitantes en actividades pedagógicas sobre cultura y gestión del agua, un incremento del 29% con respecto al año anterior, consolidando la ciudad como referente en educación medioambiental.