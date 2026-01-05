Reus refuerza la atención a las personas en situación de vulnerabilidad con motivo del frío intenso

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha reforzado la atención a las personas en situación de vulnerabilidad con motivo de las bajas temperaturas. Se trata de una actividad coordinada por los diferentes departamentos municipales implicados en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de informar a la ciudadanía y de atender a las personas que lo puedan necesitar. En este sentido, trabajan conjuntamente el Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales, Guardia Urbana, Emergencias y Protección Civil, Brigadas Municipales y Salud.

En concreto, desde el Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales se ha activado el refuerzo de llamadas a las personas mayores en situación de vulnerabilidad a través de la empresa de Teleasistencia y el Equipo del Ámbito de Sinhogarismo en coordinación con Cruz Roja y la Guardia Urbana ofrece mantas, bebidas calientes y alojamiento temporal a las personas que se puedan localizar en la calle o en lugares donde haga mucho frío.

En situaciones de riesgo por frío, el Ayuntamiento de Reus también hace un llamamiento a las familias, en especial a las que cuidan de personas mayores y niños, a tomar las medidas de prevención específicas que sean necesarias.