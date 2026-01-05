Los jugadores del Reus Futbol Club Reddis visitan el Hospital

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este lunes, 5 de enero, el equipo masculino del Reus Futbol Club Reddis ha visitado a los niños ingresados en el Área de Pediatría del Hospital Universitario Sant Joan de Reus para llevarles regalos y compartir un rato con ellos durante las fiestas navideñas. El Reus FC Reddis se formalizó el año 2022 con la unión del legado centenario del CF Reus Deportiu y el compromiso del Club Futbol Reddis.

En la visita también han participado Marc Carrasco, entrenador del primer equipo, Alberto Pérez, entrenador de los porteros, y Luis Castellar, delegado del equipo, además de profesionales de la planta de pediatría del Hospital.

La visita se ha hecho respetando las medidas de seguridad establecidas a raíz del incremento de infecciones respiratorias, y los regalos se han depositado en el árbol de Navidad situado en la puerta principal del centro. Posteriormente, tres jugadores del Reus FC Reddis han subido en planta para visitar a algunos niños y niñas ingresados. Después, el personal de enfermería se ha encargado de repartir todos los regalos entre los niños.

Esta visita se enmarca en el proyecto "Portem el Nadal a Salut Sant Joan", que tiene como objetivo acercar la magia de Navidad a los pacientes hospitalizados.