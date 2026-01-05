Cambios en la Cabalgata de Reyes de Reus: menos carrozas y sin la intervención de los animales

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Desde el Ayuntamiento de Reus han comunicado varios cambios que afectarán a la Cabalgata de los Reyes de Oriente de esta tarde a raíz de la meteorología. Desde Reus Cultura explican que, de momento, se mantiene el formato previsto de llegada a la plaza de Anton Borrell, pero se agilizará con menos carrozas y sin la intervención de los animales. La entrega de llaves se hará en la plaza del Mercadal.

La Cabalgata de este 2026 presenta un nuevo recorrido. La llegada de Sus Majestade será a las 16.30 h en la plaza de Anton Borrell, donde serán recibidos por las autoridades. Las carrozas recorrerán varias calles del centro hasta llegar en la plaza del Pintor Fortuny, desde donde los Reyes bajarán por la calle de Llovera hasta la plaza del Mercadal, donde recogerán las llaves de la ciudad.

El desfile incluye medidas de accesibilidad, como un tramo tranquilo en la calle de la Amargura para personas con sensibilidades sensoriales y un espacio reservado para personas con movilidad reducida en el Raval del Pallol. Durante el recorrido se repartirán 4,5 toneladas de caramelos y participarán varias entidades culturales y sociales de la ciudad, con el apoyo de diferentes servicios municipales.

Sin embargo, se mantiene una especial atención en la meteorología y la información se irá actualizando durante este lunes a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Reus y de Reus Cultura.