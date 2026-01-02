Salta la alarma en una casa de Reus y los Mossos sorprenden a los ladrones 'in fraganti' en el interior

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos hombres de 28 y 19 años han sido detenidos esta madrugada del jueves en Reus por un presunto delito de robo con fuerza. Los hechos pasaron a las 03.15 horas cuando saltó la alarma de una casa en la capital del Baix Camp y el propietario alertó a las autoridades, ya que no se encontraba en casa.

En aquel momento, los Mossos d'Esquadra enviaron a una patrulla y allí sorprendieron a dos hombres in fraganti al abrir la puerta. Estos iniciaron una huida.

Los agentes encontraron a uno de los dos ladrones escondido entre unas plantas de la zona exterior de la casa y lo detuvieron mientras que el otro ladrón saltó la valla para intentar huir pero también fue interceptado y detenido.

Durante las comprobaciones, los agentes de la policía autonómica encontraron una mochila llena de herramientas. Los dos detenidos tienen antecedentes policiales.