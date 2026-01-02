Mohamed, primer bebé del 2026 nacido en Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

A las 00:43 horas de este viernes 2 de enero, ha nacido en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus Mohamed, el primer bebé del 2026 en la ciudad. El pequeño ha pesado 2,9 kg y es el primer hijo de la pareja formada por la Samira y el Najim, residentes en Cambrils. Tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

Para celebrar este primer nacimiento, Mohamed ha recibido un pastel de pañales gentileza de Feria Centro Comercial. El obsequio también se ha hecho llegar en el Ilian, segundo bebé nacido este 2026, y está previsto que el tercer niño del año también lo reciba.