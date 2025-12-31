Sebastià Domènech (PP) se despide de la política durante el último pleno del año

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El pleno municipal del pasado lunes, a pesar de sus momentos de tensión y surrealismo, acabó con un despido ya anunciado. Sebastià Domènech, concejal del PP, dejó su acta de regidor después de una trayectoria en el Ayuntamiento de Reus que se remonta hasta el año 2003.

Los portavoces de todo el resto de grupos, tanto de la oposición como del gobierno, le dedicaron unas palabras afectuosas de despedida en que calificaban al popular como una persona con un talante «dialogante», «respetuoso» y «elegante».

Su sustituto en el plenario reusense será Francisco Tiñena, que fue número 3 en las listas de los populares durante las elecciones municipales del pasado 2023.