Los mercados de Reus se llenan para recoger los pedidos y hacer las compras de última hora para Fin de Año

Los mercados se llenan de gente este miércoles para recoger los pedidos y para hacer las compras de última hora por Fin de Año y el 1 de enero. Esta mañana, se hacen colas en casi todas las paradas de carne y pescado del Mercado Central de Reus. Los productos más pedidos son el marisco, el bacalao, el salmón y el pollo.

El presidente de la asociación de paradistas del Mercado Central de Reus, Ildefons Vidal, explica a ACN que ayer «fue un día de ventas muy fuertes». «Fue una locura», resume. Mientras que el último día del año pasa sobre todo «el cliente previsor» que ya ha hecho el pedido previamente o las personas que van a última hora, que se le ha añadido alguien más a la fiesta y tiene que ir a comprar las cuatro cositas que les falta».

Mañana frenética al Mercado Central de Reus con pasillos y paradas llenas de gente que pasan a recoger los pedidos para la cena de esta noche o la comida de mañana. También de algunos que van a comprar a última hora, sobre todo gente joven y personas grandes, según señala Susana València, de la parada Tarraco Sea-Food.

Vidal afirma que hoy viene el cliente «previsor» que ya ha hecho todos los pedidos, «el que previamente ya sabe lo que tiene que comprar, el que conoce más o menos qué hay en cada tienda». Aun así, también hay compras de última hora, «el que no es tan previsor», dice el presidente de los paradistes. Explica que es clientela a quien «se le ha añadido alguien más a la fiesta y tiene que ir a comprar las cuatro cositas que se les falta».

Los vendedores coinciden que ayer fue un día de «ventas muy fuertes». «No nos esperábamos tanta venta en general, en todo el mercado», destaca Vidal. «Fue una locura», exclama. Maria de Mar Fernández, de la carnicería Cantonada 108, indica que sí que hay gente que viene a última hora, pero que por Fin de año ya se tienen «las compras hechas».

Los productos más solicitados en la capital del Baix Camp han sido el pollo, el corte redondo, el marisco, el bacalao y el salmón. La encargada de Tarraco Sea-Food remarca que los precios «no han subido demasiado». Dice que la gamba de Tarragona es la que ha sufrido un aumento más significativo, a pesar de que los precios no son «desorbitados».

El presidente de los paradistes comenta que el precio de muchos productos «no ha subido, pero sí el precio de la vida». Argumenta que hay alimentos que mantienen el del año pasado o incluso han bajado, pero que algunos productos concretos como el bacalao sí que ha aumentado el coste.