Los Retablos Vivientes de Reus cancelan las tres últimas actuaciones

Los Retablos Vivientes fueron víctima los pasados 25, 26 y 27 de diciembre de unos días festivos pasados por agua, obligando a cancelar la mitad de todos los pases previstos por este 2025. La representación programada para el 21 de diciembre se llevó a cabo con normalidad a partir de las 19.30 horas tal como estaba programado. No obstante, la climatología adversa el día de Navidad obligó a la organización a cancelar la representación de aquel día, a la espera de que el pronóstico mejorara de cara al día siguiente. A pesar de todo, la situación se repitió el día de San Esteban y el 27 de diciembre, obligantes a los organizadores a volver a cancelar la representación que este año sólo se ha llevado a cabo una vez. Por ahora, no se ha anunciado ningún tipo de previsión que las representaciones se reprogramen en otros días de las fiestas de Navidad.

En la edición de este año, nuevamente organizada en torno al Parque Sant Jordi, participaban más de una cincuentena de niños y se representaban un total de siete retablos: el de la Creación, la Anunciación a Maria, la Anunciación y la posada de los pastores, el Nacimiento, el Taller y el Palacio de Herodes. Los Retablos Vivientes son una representación de escenas sobre el nacimiento de Jesús y en Reus se han convertido en los últimos años en un acontecimiento popular y tradicional de la Navidad de la capital del Baix Camp. Están organizados desde el Patronat Foc Nou y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Reus, entre otros.