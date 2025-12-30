Ciudadanos de Reus, los pajes reales ya son aquí

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los días previos por la Noche de Reyes siempre generan una fuerte ilusión y expectación en los hogares, especialmente entre los más menudos. Algunos debaten sobre cuál está su Rey de Oriente preferido; Melchor, Gaspar o Baltasar, mientras otros le dan vueltas a qué escribir a la carta para Sus Majestades. Unas cartas que recogerán durante estos días a los pajes que justo ayer fueron recibidos por la población reusense. Durante unos instantes, las plumas de la corona del paje real del Rey Baltasar aparecieron por el balcón de la Casa Rull, llamando la atención de casi un centenar de personas que se reunieron para ver la aparición de los pajes. Finalmente, acompañados por las autoridades municipales y con el sonido de cornetas, los pajes salieron al balcón para saludar a los niños emocionados.

«Gracias para recibirnos un año más con tantas sonrisas e ilusión. Venimos con una misión muy importante: recoger vuestras cartas para los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar. Venimos a ayudar para tenerlo todo preparado por la Noche de Reyes, la noche más mágica del año,» anunciaron los emisarios, que a pesar de haber recorrido un largo viaje hasta Reus, se mostraban ilusionados de poder saludar a las familias reusenses. Al tomar la palabra el paje real, recordó a los niños que por|para la Noche de Reyes «tenéis que dejar galletas y agua para los camellos» y que no se olvidaran de entregar sus cartas.

Al acabar los parlamentos, los pajes descendieron para saludar personalmente a los niños que les habían venido a recibir y que ya les esperaban emocionados a la puerta de la Casa Rull, repartiendo los primeros caramelos. A continuación, acompañados por las familias y al sonido de los músicos, desfilaron en pasacalle por las calles del centro hasta la plaza del Mercado para poner de manifiesto entre los peatones y ciudadanos de la capital del Baix Camp que la llegada de Ses Majestats els Reis de Oriente es inminente.

CARTAS Los niños podrán entregar las cartas a los pajes hoy por la tarde a la Libertad

¿Qué les pedirán a los Reyes?

Algunos de los niños que decidieron acercarse para saludar a los pajes ayer por la noche ya tenían decidido qué es lo que pedirían este año después de prometer que «se habían portado muy bien en casa». El Amèlia comentó que una de las cosas que más ilusión le hace es «una muñeca», mientras que Guillem apuntó que uno de los presentes que ha apuntado en su carta para los Reyes Magos son figuras de la saga de Pokémon. Por su parte, Martina busca una pizca más de reto y explicó que su deseo es que los Reyes le traigan un Lego de la saga de Harry Potter. ¡«Teníamos mucha ilusión de ver llegar a los pajes»!, exclamó el Amèlia.

Por este motivo, los tres ya tienen preparadas sus cartas y aseguraron que no perderían tiempo e irían a entregarlas hoy mismo a los pajes. Eso es gracias al hecho que los pajes estarán presentes en la plaza de la Libertad para recoger las cartas de los niños y niñas de Reus a partir de las 17 horas y hasta las 20.30 horas. Por aquellos que no puedan ir hoy o necesiten más tiempo para pensar qué incluir en las cartas o no, tendrán la oportunidad de ir los días 2, 3 y 4 de diciembre de 10 a 20.30 horas. Miles de cartas que Sus Majestades esperan poder recoger durante estos días con el fin de cumplir los deseos de los niños reusenses y que visitarán la ciudad con la Cabalgata de Reyes, que está previsto que empiece el día 5 de enero a partir de las 18.30 horas desde el paseo de Sunyer.