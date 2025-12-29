Sale a licitación el contrato para redactar el proyecto de la nueva estación de buses de Reus

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Departamento de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicado la licitación del contrato para redactar el proyecto de la nueva estación de autobuses de Reus. De hecho, sale con un presupuesto de 345.193,23 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Las empresas interesadas pueden presentarse hasta el 28 de enero de 2026.

El Ayuntamiento de Reus ha celebrado el anuncio y ha agradecido el compromiso de la Generalitat de licitar los trabajos antes de acabar el año. La estación será semisoterrada y se situará en el emplazamiento actual alargándose bajo la plaza del Canal. Habrá dieciséis andenes y once plazas de aparcamiento para los autobuses, además de un edificio para los servicios generales de la terminal.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha subrayado que esta licitación supone un paso definitivo para tener una estación de autobuses del siglo XXI, diseñada con criterios de integración paisajística en el contexto del nuevo espacio verde del entorno del Mercat del Carrilet un equipamiento con un mínimo el impacto visual y sin contaminación acústica; construido con criterios de sostenibilidad. En definitiva, Guaita asegura que será una estación de autobuses a la altura de una ciudad como Reus y de las principales capitales europeas, ya que fomentará una movilidad sostenible eficiente y de calidad y se enmarca en la transformación del entorno del Ferrocarril.

La futura estación permitirá mejorar las prestaciones del servicio de transporte público respecto del equipamiento actual y potenciará la intermodalidad, porque conectará con el futuro tranvía del Camp de Tarragona y con la futura estación ferroviaria Reus-Bellissens, gracias a la proximidad y los recorridos dentro de un espacio público de calidad.

La nueva estación de autobuses se enmarca en el proyecto de transformación urbanística en torno al Mercat del Carrilet, el cual tiene que crear una nueva centralidad urbana en la zona sur de la ciudad, construir nuevos equipamientos, ganar espacios verdes, generar más y mejor conectividad interna del barrio y con su entorno, y mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de la zona.

Fruto del protocolo de colaboración firmado, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en consenso con el Ayuntamiento de Reus se encargará de la redacción de los proyectos básicos y constructivos de la futura estación; así como licitar, adjudicar, ejecutar y financiar las obras de construcción. A su vez, el Ayuntamiento de Reus está haciendo los trámites urbanísticos y jurídicos necesarios para la construcción del nuevo equipamiento.

Características de la nueva estación

La futura estación de autobuses de Reus será semisoterrada, bajo el emplazamiento actual, y se alargará bajo la plaza del Canal, para garantizar las necesidades de capacidad y movilidad.

El edificio pérgola que cubre la zona de espera de los viajeros sobresaldrá del nivel del parque de manera que tendrá iluminación natural, ventilación cruzada y una mejor integración dentro de la trama urbana. En el lado izquierdo se ha previsto un talud vegetal que también permitirá la entrada de luz y ventilación natural y una mejor integración con la zona verde adyacente.

En la planta inferior, se configurarán 16 andenes y 11 plazas para el aparcamiento de los autobuses, además de los espacios para el espera y movilidad de los usuarios, y, a nivel de calle, un edificio para los servicios generales de la estación.

Los accesos rodados a la estación de buses estarán en la plaza del Canal, hecho que permite redirigir mejor los vehículos en cualquier dirección de la ciudad, gracias a la configuración de la rotonda. En este sentido, el presupuesto previsto de las obras de construcción de la nueva estación de buses es de 20 millones de euros.