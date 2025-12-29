El Parque de Navidad de Reus: para jugar, pero también aprender

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Sacar pecho de tener el Parque de Navidad más antiguo de la demarcación no es una cosa que se consiga a fuerza de ir sumando ediciones, sino haciendo que los menores arrastren a todo el mundo a disfrutar de esta fiesta. En época de vacaciones de Navidad y con las escuelas e institutos descansando, los niños y jóvenes encuentran un espacio de ocio, y aprendizaje, en las instalaciones de FiraReus Events, que se acondicionen para una ocasión especial. Antes de entrar, una zona como el Tecnoparc, donde casi nunca se sufre para encontrar plaza de aparcamiento, se ve inundada de los vehículos de las familias que vienen a pasar la tarde al parque. Sólo acceder, a estas les reciben las atracciones que más llaman la atención; los karts y las camas elásticas, que forman largas colas.

No obstante, los más espabilados saben que no quieren perder el tiempo haciendo cola, sino recorriendo las múltiples opciones de ocio que ofrece el parque. Pruebas deportivas adaptadas o los habituales futbolines a escala humana. Ahora bien, los inflables y las pistas de coches de slot siguen siendo uno de aquellos clásicos habituales de un Parque de Navidad como Dios manda. Además, entre las actividades también participan múltiples entidades de la ciudad, algunas de ellas con invitados como la Víbria, la Àliga petita o el Superadrac. Pero también hay espacio para aprender entre todas las propuestas de entretenimiento. Por este motivo, Aguas de Reus participa con un estand que ofrece dos talleres de experimentación científica; uno que permite conocer a los más pequeños de la casa qué pasa con el agua sucia que se marcha por el alcantarillado y otro que les permite descubrir que el agua tiene piel, aunque muy fina.

En este momento la situación se vuelve uno sálvese quien pueda. Los niños salen corriendo hacia la actividad que más les llama la atención con los gritos de advertencia de sus progenitores que los acosan. Algunos padres han optado por otros métodos, como Jaume: «Le he dado un walkie-talkie y ha ido con sus amigos del fútbol. Entonces, si se encuentra perdido o quiero saber dónde está, le hablo por aquí». Otros utilizan los métodos tradicionales, estableciendo un punto de encuentro como referencia: «Si os perdéis, quedamos todos aquí». El Parque de Navidad volverá a abrir hoy y mañana, además de los días 2, 3 y 4 de enero.