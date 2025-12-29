Los locales de menos de 30 metros cuadrados ya podrán acoger actividades comerciales en Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los locales con menos de 30 metros cuadrados de Reus ya podrán acoger actividades comerciales gracias a la última modificación puntual aprobada por el Ayuntamiento de Reus. En estos cambios, aprobados en el pleno municipal del 19 de diciembre, se establecían cuatro puntos para adaptarse a los tiempos actuales, pero lo más importante era el que suprimía el artículo 88 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Reus, el cual afirmaba que «todo establecimiento tiene que tener una superficie de venta mínima de 30 metros cuadrados», y especificaba unas pocas excepciones como en el caso de los quioscos.

Tal como afirma en Diario Más la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Marina Berasategui, esta línea de acción hicieron llegar la Unión de Tenderos, el Vuelco de Reus, la Cámara de Comercio, Mercados de Reus y el Pañol. «Según nos explicaban, se encontraban con la dificultad en pedir licencias de nueva actividad comercial. Hablamos de un cambio de carácter muy pragmático», añade. Desde Unión de Tenderos, han valorado positivamente el cambio de un artículo que consideraban «injusto». «Esta modificación incentivará la ocupación de numerosos locales vacíos, ya que esta superficie es suficiente para muchos negocios que quieren iniciarse, abrir un segundo punto de venta o poner en marcha nuevos proyectos empresariales que contribuyen a hacer crecer el comercio», apuntan.

Por su parte, el presidente del Vuelco de Reus, Víctor Perales, se expresa en términos parecidos: «Hace muchos años que hemos detectado casos en que han intentado abrir un local y no han podido porque no consiguieron la licencia por culpa de esta normativa. «Hoy día una superficie de menos de 30 metros cuadrados puede acoger un establecimiento con todos sus requisitos», opina Perales, que a la vez señala que hay varios locales en el centro con este tamaño. «Hay tiendas que están ubicadas en otro espacio, pero que quieren utilizar estos locales como escaparates en el centro», añade.

Otros cambios

La concejala de Urbanismo asegura que, a partir de ahora, quedan a la espera de comprobar qué impacto final tiene la medida. «Los técnicos municipales que gestionan el día a día del parque construido observan cuáles son los posibles aspectos que pueden generar dificultades a la hora de otorgar licencias. Veremos qué efectos tiene la nueva normativa», comenta Berasategui.

Otro cambio que prevé la modificación es no obligar en los locales de planta baja de instalar una salida de humos, por el hecho de que no todos los establecimientos comerciales requieren una cocina y actualmente ya está regulado por el Código Técnico de la Edificación. También se concreta todavía más las condiciones estéticas de la instalación de aparatos de climatización en las fachadas, ya que el artículo 55 de la normativa era «inconcret», y se suprime la obligación que en los edificios de viviendas plurifamiliares de más 3 plantas que la ventilación y la iluminación de las escaleras se tenga que hacer a través de patios de ventilación.