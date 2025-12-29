Enrique Martín: «El pabellón se llenará de luces y colores que transmitirán el sentimiento de Gaudí»

Publicado por Miquel Llaberia Creado: Actualizado:

El espectáculo ‘El Quebradizo’ empieza las actividades del Año Gaudí en el 2026. ¿Cómo valoras esta implicación de Reus Esport i Lleure?

«Ha sido una alineación de los astros este espectáculo. Tenemos una muy buena relación con la Real Federación Española de Patinaje y hacía tiempo que le dábamos vueltas a la intención de hacer alguna cosa especial. Entonces, los astros se alinearon de manera que cuando vimos la oportunidad perfecta, con el Año Gaudí, nos entregamos. Lo vemos como una ocasión perfecta para mostrar esta relación entre cultura y deporte, con un espectáculo único, especial y con la cual la gente podrá disfrutar del despertar del genio creativo que era Gaudí».

Entonces, que sea a través del patinaje artístico ha sido una afortunada coincidencia

«Teníamos muchas ganas tanto la Federación como nosotros y venimos de un año que hemos acogido el Campeonato de España de Grups-Show. La Federación se ha volcado en el desarrollo de este acontecimiento. Estamos hablando de un espectáculo con unas coreografías específicas, con una cuidada selección musical y con un lenguaje visual que se ha trabajado inspirado con la técnica del quebradizo. Todo está muy cuidado».

¿Qué nos podemos esperar del espectáculo?

«Se trata de un espectáculo que hace un recorrido de la vida de Gaudí, de diferentes momentos que forjaron el genio que acabó siendo y con un diseño específico de uno de los mejores coreógrafos que hay en el ámbito mundial, Manel Villaroya. Y quizás repito mucho la palabra ‘espectáculo’, pero es que más allá del acontecimiento deportivo, es un espectáculo. El pabellón se llenará de luces y colores que transmitirán el sentimiento de Gaudí y se coordinará a los patinadores con todo aquello que tiene que ver con Gaudí. Estamos convencidos de que todo el mundo que venga saldrá enamorado».

Un espectáculo de primer nivel en España que se podrá disfrutar en Reus

Tendremos cerca de un centenar de patinadores, con presencia de campeones de Europa y del mundo. Contar con la élite del patinaje es lo que garantiza que el espectáculo será de primer nivel, con una calidad artística y técnica nunca vista en un espectáculo de nueva creación. Y eso pasará en Reus, que a la gente de Reus nos encanta que las cosas pasen por primera vez en Reus».

¿Sentís la presión?

«Un contexto como el del Año Gaudí añade presión, pero en Reus Esport y Ocio vivimos todo aquello que hacemos con mucha pasión. Cuando vives las cosas con pasión y le añades el ingrediente de la responsabilidad lo que hace es motivarte más para que todo salga bien. Ahora bien, tengo que admitir que cada vez que hacemos alguna cosa aguantamos la respiración hasta el último momento».

Además, en un contexto de Navidad en que Reus ya es un reclamo de visitantes

«La fecha no es casualidad. Cuando decía que hacía tiempo que trabajábamos con la Federación con el fin de hacer un gran acontecimiento del patinaje artístico en la ciudad ya hablábamos de aprovechar estas fechas especiales. Queremos que sea un espectáculo para|por toda la familia y esperamos que el formato se pueda consolidar en un futuro».

¿Cuánta gente esperáis que venga?

«Queremos llenar el Pabellón Olímpico, creemos que es un espectáculo que lo vale. Es una cita ineludible para los aficionados del patinaje artístico, pero también es un espectáculo para todo el mundo. Así que cualquier persona, con más o menos noción de patinaje artístico, podrá disfrutar».

Imagino que va en la línea de fomentar también un turismo deportivo cada vez más importante en el territorio

«Tenemos muy claro que aquello que hacemos tiene que tener un sentido por la ciudad. Todo aquel acontecimiento que hacemos en Reus tiene que aportar un valor de carácter deportivo, social, cultural y económico. El turismo deportivo es muy importante, porque damos a conocer nuestra ciudad a mucha gente que después quizás quieren volver para disfrutar de nuestra oferta cultural o comercial. Tenemos mucho a ofrecer y cada vez hay más gente que pone Reus en el mapa como una de las visitas ineludibles cuando están en nuestro territorio y desde Deportes ponemos nuestro granito de arena en esta política. Estoy bien seguro de que este espectáculo lo aportará también».