Aprobados los presupuestos del 2026 de Reus con los únicos votos favorables del equipo de gobierno

El pleno del Ayuntamiento de Reus ha aprobado los presupuestos del 2026 con los únicos votos favorables del equipo de gobierno (PSC, ERC y Ara Reus). Juntos, PP, CUP, Vox y el concejal no adscrito Julio Pardo han votado en contra y el otro concejal no adscrito, José Ruiz, se ha abstenido.

Las cuentas suben a 224,19 millones de euros, 152,3 serán para el Ayuntamiento, 11,2 para los organismos autónomos y 82,4 para las empresas municipales. El presupuesto cuenta con una partida de inversiones de 19,53 millones de euros. Además, este lunes por la mañana, durante el pleno extraordinario, se ha dado luz verde a las ordenanzas fiscales por el próximo año con unas tarifas congeladas con respecto al ejercicio anterior.