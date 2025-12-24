Sílvia Virgili (PP): «Tenemos un gobierno de buenas intenciones, pero tarda en ejecutar»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en Reus, Sílvia Virgili, valoró la primera mitad del mandato en un encuentro con medios de comunicación celebrado el lunes. La popular reconoció que «no se puede llegar y hacer todo el trabajo, y más cuando hay tanta burocracia», pero lamentó qué muchos de los actuales concejales de gobierno municipal estaban a la oposición y que «hay muchas cosas que ya habrían podido hacer desde el primer momento y priorizaron otros que, en ningún caso, eran las personas ni era la ciudad». Puso como ejemplo la subida de impuestos.

«Pienso que es un gobierno de buenas intenciones, pero a la hora de ejecutar o materializar, o tarda mucho, o no le da la importancia que tiene, o no es prioritario para este gobierno; es bastante lamentable», expresó. Virgili también señaló que el Plan de Barrios «llega tarde, pero llega». Mencionó que la oposición «desde el primer día hemos ido criticando, alertando» del estado de los barrios del sur, como Montserrat o Fortuny, y ni siquiera se nos daba ningún tipo de credibilidad, y ahora resulta que sí que necesitan tantas cosas». «Nos acusaban un poquito de alarmismo y no lo encontramos justo», compartió. Además, animó la ciudadanía «que vote» para «contribuir que la sociedad pueda mejorar».