Martí Guarch presenta en Reus Tiffanys, su nueva joya artística candidata a los Premios Goya

El director tarraconense Martí Guarch hizo una gran celebración del cine catalán con el estreno en su casa de Tiffanys, su última obra cinematográfica, en una sesión especial que tuvo lugar en el Teatro Santa Llúcia de Reus. El acto, celebrado antes de 2026, se enmarca dentro del ciclo de los Premios Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del panorama cinematográfico catalán.

Ambientada en los nostálgicos años 80, Tiffanys es una comedia musical que recrea el espíritu vibrante de la mítica discoteca TIFFANYS de Platja d'Aro, donde la música, el amor y la libertad se mezclan con la energía de una época irrepetible. El filme destaca por su estética y dinamismo, signos distintivos del cine de Guarch.

Los protagonistas principales son Pilar Aymerich, Jota Pacheco y Núria F. Sanagustín, que encabezan un reparto lleno de personalidades vibrantes como es el entrenador de fútbol John B. Toshack.

El acto de estreno reunió multitud de invitados del sector, así como amantes del cine, que llenaron el teatro para disfrutar de la obra presentada por el mismo director, en un ambiente emocionante y cálido.

Guarch, que es nacido en Alcover (Tarragona) y ha desarrollado parte de su carrera artística arraigada en Cataluña, expresó su satisfacción de poder presentar la película en su tierra natal. «Estrenar aquí, delante del público que me ha visto crecer, es una experiencia única y muy especial», afirmó.

Este acontecimiento no sólo puso de relieve la calidad del proyecto, sino también la importancia de dar visibilidad en el cine catalán dentro y fuera de las fronteras.

Con el apoyo del público y de la comunidad cinematográfica, Tiffanys se ha convertido en una de las producciones más comentadas dentro del circuito de preestrenos y anticipa una brillante trayectoria de reconocimiento en festivales, incluyendo su participación en los Premios Gaudí.