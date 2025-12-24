La imagen de Santa Anna vuelve restaurada a su capillita

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La imagen de Santa Anna vuelve a presidir su capillita en Reus, a la confluencia entre la calle y el arrabal homónimos, ya restaurada. El domingo tuvo lugar el acto de bendición y colocación de la figura, una vez completada la intervención, conducida por el Taller Avall e impulsada por Jordi Puigrodon, Jaume Piñol y Eduard Huguet, que ha permitido recuperar su policromía y detalles originales.

En la jornada, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, expresó que la restauración y colocación de la figura «nos ayudará a tener memoria, esta memoria histórica que, a veces, con el paso de los años vamos olvidando» y esperó que la capillita «sea un lugar de paz, una señal de esperanza para todos quien pasan».

El emplazamiento no es casual, sino lo cual coincide con la ubicación de un portal y del inicio del camino hacia la ermita de Santa Anna. La imagen original fue destruida durante la Guerra Civil. Con todo, ha sido un símbolo del barrio y «muchas vecinas se dirigían para tener un buen parto», explicó Ferran Sugranyes, de la entidad Carrutxa. El segundo teniente de alcaldesa, Josep Baiges, expresó que el acto era «una demostración de reusenquisme y devoción en la figura de Santa Anna». «Son noticias que, a veces, pueden parecer pequeñas, pero son extraordinarias», afirmó.