Reus instalará lectores de matrículas en los accesos de la ciudad y de las urbanizaciones

El Ayuntamiento de Reus instalará 39 cámaras de lectura de matrículas en 22 zonas de la ciudad en un paso más para desplegar el Plan de Videovigilancia. La Junta de Gobierno Local aprobará próximamente el inicio del proceso de contratación por el suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de lectura que tienen que permitir controlar y mejorar la seguridad ciudadana, la movilidad sostenible y la seguridad vial.

Los dispositivo se pondrán a todas las entradas periféricas principales de la ciudad, además de las urbanizaciones Aigüesverds, Blancafort, El Pinar, Sant Joan, Polígono AgroReus y Mas Pellicer. También prevé la sustitución y ampliación de 11 cámaras de videovigilancia en el barrio Mas Abelló además de Mas Pellicer.

El contrato tiene un presupuesto de licitación de querido de unos 537.640,340 euros que incluye tanto el suministro como el apoyo y el mantenimiento durante 5 años. El plazo máximo de ejecución de los trabajos previstos es de 4 meses a partir de la adjudicación del contrato.

El proyecto consiste en la implantación de un sistema de lectura de matrículas para realizar el control de los vehículos que acceden y salen de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ciudadana, así como la obtención de datos para el análisis de la movilidad generada en el área metropolitana en el entorno de Reus.

El sistema tiene que permitir analizar las entradas y salidas constantes de vehículos del municipio para mejorar la movilidad sostenible así como la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales ante la detección de vehículos potencialmente peligrosos, así como ante actuaciones en la vía pública que pongan en riesgo la seguridad ciudadana o que sean incívicas.

Dolors Vázquez, concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, asegura que «el sistema supone un paso más en el despliegue del plan de videovigilancia de la ciudad y en los proceso de modernización continua de la Guardia Urbana; pero en definitiva supone un paso más para que Reus sea una ciudad con más seguridad y mejor convivencia».

Plan de videovigilancia

Actualmente, el despliegue del Plan de videovigilancia de la ciudad cuenta con 84 cámaras instaladas. Con las nuevas que se instalarán ahora, la cifra llegará a 126.

Elaborado de manera conjunta por la Guardia Urbana y del Servicio de Tecnologías de la información y Telecomunicaciones, el Plan de Videovigilancia de la ciudad de Reus pretende incrementar la sensación de seguridad de los vecinos y, al mismo tiempo, evitar hechos incívicos y delictivos. Las cámaras en la vía pública son una herramienta más, con una gran capacidad de disuadir; y que complementan el servicio de proximidad que presta el cuerpo de policía local.