Reus finaliza las obras del primer sistema de drenaje urbano sostenible y de los huertos de Astorga

El Ayuntamiento de Reus ha finalizado las obras del primer sistema de drenaje y recuperación de agua de lluvia del Plan director de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), ejecutadas en el marco del proyecto de renaturalización de la ciudad, RENATUReus. Dentro del mismo proyecto de renaturalización, el Ayuntamiento también ha finalizado las obras de adecuación de un solar en la calle Astorga para destinarlo a 21 nuevas parcelas de huertos urbanos.

El SUDS es infraestructuras de gestión de aguas pluviales que imitan procesos hidrológicos naturales de drenaje, y que permiten almacenar y recuperar parte del agua de corriente. El primer SUDS del plan director se ha construido en la avenida de Riudoms, en la rotonda donde confluye el antiguo trazado de la riera del Escorial, hoy canalizada. La obra permitirá gestionar y tratar el agua de corriente pluvial y ayudará a mitigar las inundaciones que hasta ahora se producían, redirigiendo el agua de corriente hacia el subsuelo. El proyecto también ha contribuido a la renaturalización de la zona.

A grandes rasgos, la actuación ha incorporado una serie de SUR al interior de la rotonda y en unos parterres del Parque del Lliscament. Como pieza central de la estrategia de drenaje, a la mitad sur de la rotonda se ha creado una gran área de bio-retención, destinada a recibir, tratar e infiltrar las aguas de los viales asociados a la rotonda y su entorno inmediato.

Como complemento, al parterre del límite sur del Parque del Lliscament se ha creado tres jardines de lluvia, destinados a interceptar los corrientes procedentes del parque, y que presentan un alto arrastre de sedimentos. Así, se ha hecho una depresión superficial, de manera que cuando se supere el calado en el jardín el agua se pueda salir superficialmente hacia el siguiente o hacia la calzada.

Huertos urbanos

El Ayuntamiento también ha finalizado las obras de adecuación de un solar en la calle Astorga para destinarlo a 21 nuevas parcelas de huertos urbanos. La apuesta por la agricultura ecológica, la renaturalización del espacio y del entorno, y la configuración de un nuevo espacio de descanso y encuentro son las claves del proyecto. Los nuevos huertos complementarán la oferta actual de 25 parcelas en los barrios de Sol i Vista e Immaculada, y a las 10 del barrio Gaudí.