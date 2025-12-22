Confirmado: el proyecto de rehabilitación y conexión urbana del Ferrocarril recibirá 6 MEUR de ayudas FEDER

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El proyecto de reordenación urbana del entorno del Ferrocarril recibirá una ayuda de 6 millones de euros de los Fondos Europea de Desarrollo Regional (FEDER). El Ayuntamiento de Reus ha recibido la resolución definitiva de la Dirección General de Fons Europeos del Misterio de Hacienda. El importe de la subvención es de 6.018.821 euros y corresponde al 40% de la inversión pública prevista en el proyecto, la cual suma un total de 15.047.052 euros.

La confirmación de la subvención supone la aceleración de un proyecto con el cual el Ayuntamiento de Reus busca la transformación urbanística con impacto social, ambiental y económico del barrio del Ferrocarril en primer término, y posteriormente al conjunto de los barrios del sur de la ciudad. En este sentido, el objetivo del plan es la mejora de la calidad del espacio público, los servicios y equipamientos públicos del barrio y la transición hacia una movilidad urbana más sostenible.