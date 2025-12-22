El Centro Social El Roser recibe varias donaciones solidarias por Navidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Centro Social El Roser, un equipamiento del Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Reus, ha recibido diferentes donaciones solidarias procedentes de entidades, centros educativos y empresas de la ciudad, que se destinarán a los usuarios y usuarias del servicio. Entre las aportaciones hay juguetes, turrones, aceite, frutos secos, aromas de Navidad y un lote especial con piezas de abrigar, productos de higiene, juegos y dulces.

La concejala del Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales, Anabel Martínez Serrano, ha destacado la importancia de este apoyo comunitario ya que «estas donaciones son una muestra tangible de la solidaridad de la ciudad. En momentos especialmente sensibles como las fiestas de Navidad, gestos como estos hacen que las personas que atendemos se sientan más acompañadas. Por eso, agradezco profundamente la implicación de todos los centros educativos, empresas y entidades que año tras año colaboran con el Centro Social El Roser».

Por cuarto año consecutivo, el alumnado del Itinerario Formativo Específico del Instituto Lluís Domènech i Montaner ha dado juguetes. Se entregarán a familias con niños que recogen alimentos en la despensa social.

Cáritas ha hecho una donación de juguetes, que también se distribuirán entre las familias con menores que utilizan la despensa social.

Mientras que el Lycée Français International de Reus ha participado en la comida de Navidad del comedor social y ha entregado un lote navideño formado por una pieza de abrigar, un producto de higiene, un juego, una felicitación y un dulce, que recibirán los usuarios y usuarias, del comedor social.