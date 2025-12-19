Reus transformará los barrios del Sud con una inversión de 25 MEUR

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Reus ha sido seleccionada como uno de los municipios beneficiarios del Pla de Barris, lo que permitirá impulsar una transformación integral de los barrios del Sud con una inversión millonaria. El proyecto marca un punto de inflexión para esa zona de la ciudad.

Tal y como ya había avanzado la alcaldesa Sandra Guaita, se propusieron 31 actuaciones repartidas en tres ejes: transformaciones físicas, acciones sociocomunitarias e iniciativas de transición ecológica que ascienden a casi 25 millones de euros a desarrollar en cinco años, la mitad de los cuales aportará la Generalitat y la otra, el Ayuntamiento.

La alcaldesa subrayó que todos los barrios de la ciudad deben tener las mismas oportunidades y que existía una deuda histórica con los barrios del Sud, en muchos casos barrios de autoconstrucción con edificaciones de hace más de 60 años.

Grandes transformaciones

La propuesta incluye distintas transformaciones de los barrios del Sud, entre ellas, la de la calle Astorga, con un presupuesto de 4,24 millones de euros. El objetivo es que se convierta en un gran eje cívico del siglo XXI con aceras más amplias, arbolado y espacio peatonal que sirva para mejorar la conexión de estos barrios con el centro y el resto de la ciudad.

También destaca la urbanización del entorno del Carrilet y la renovación de la calle Escultor Rocamora, con un presupuesto de 2,33 millones de euros.

Puesta al día del parque de vivienda

Conscientes de que muchos de los barrios del Sud tienen un parque de vivienda envejecido, el plan incorpora 2,1 millones de euros para subvenciones a las comunidades para la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de ascensores así como 500.000 euros de subvenciones a las comunidades para implementar medidas de eficiencia energética.

La apuesta por la vivienda también se traduce en 300.000 euros por adquirir vivienda para alquiler social y asequible en estos barrios.

Equipamientos que hacen barrio y de polo de atracción

La solicitud presentada en el Pla de Barris también la futura nueva Guardería Municipal L'Ametller, que permitirá configurar una isla educativa completa de 0 a 16 años con la escuela Eduard Toda y el Institut Roseta Mauri, con un presupuesto de 2,95 millones de euros.

Por otra parte, también se ha incorporado el futuro equipamiento municipal del Carrilet, con el Mercado del Carrilet como actor destacado pero nuevos usos sociales, culturales y cívicos.

Acciones sociocomunitarias para tejer el barrio

La propuesta del Ayuntamiento de Reus tiene un fuerte componente sociocomunitario. Destaca la extensión del programa Tiempo por Cuidados para favorecer la conciliación de las familias y que cuenta con un presupuesto de 540.750 euros. El impulso en el programa Red en los Barrios, que utiliza el juego lúdico para combatir la vulnerabilidad social e impulsar la inclusión social. Acciones de formación por el empleo y la creación de un punto de información del Servicio Especialización de Atención a las Personas de más de 60 años.

Barrios más verdes, sostenibles y resilientes

El eje de transición ecológica incorpora acciones como la renaturalización del patio de la escuela Eduard Toda, la dinamización y gestión de los huertos urbanos del eje Astorga, la ampliación y creación de carriles bici y la creación de dos nuevos pasos de peatones en la avenida Salou y la avenida President Macià.