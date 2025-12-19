Navàs Market: un mercado que crece y fideliza

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Con una nueva edición, el Navàs Market de Navidad se consolida como una de las citas imprescindibles del calendario navideño de la ciudad de Reus. Este año, sin embargo, el mercado llega con una novedad destacada: por primera vez se alarga hasta después de Fin de Año, aprovechando que los días previos a Reyes caen en fin de semana. «Dos, tres y cuatro nos iban perfectos», explica Fina Veciana, organizadora del mercadillo junto con Mar Bonet. Veciana detalla que muchos paradistas les han hecho saber que celebran disponer de un feria específicament orientada a Reyes, «porque Navidad hay para escoger y remover, pero de Reyes casi ninguna».

El mercado navideño de este año reúne a 27 paradistas, pero sólo seis repiten también para Reyes —dos de ellas, las organizadoras. El resto es una combinación equilibrada de veteranos y caras nuevas. «Cuando el ambiente es bonito y el espacio les encanta, vuelven. Entre ellos se conocen y cada año se reencuentran; se crea una amistad», explica Fina. Sin embargo, la incorporación de nuevas marcas es constante, y este año incluso hay quien viene de fuera de la comarca. «Nos hace ilusión que apuesten por el mercado. Hay una chica que viene de Barcelona expresamente para Reyes».

Uno de los puntos fuertes del Navàs Market, subraya Veciana, es el trato próximo y personalizado. Muchos visitantes aprofitan para hablar directamente con la persona que crea las piezas pedir variantes o encargos especiales. «Hacemos mucho trabajo a medida. A la gente le gusta poder decir: ¿Necesito eso, me lo podrás hacer? Y nosotros lo hacemos». Este contacto directo también es clave para los mismos artesanos porque, para muchos, es una plataforma que les da visibilidad y un espacio dónde comprobar en directo cómo responde el público. Eso es porque la mayoría de paradistas no tienen tienda física; muchos venden por internet o trabajan desde su taller. En este sentido, las organizadoras recalcan que el paradista también tiene que saber conectar con la gente. «Hay que saludar, hablar. Hay clientes que vienen porque les gusta conversar». Y de hecho el público fiel es una pieza clave: algunos visitantes vuelven cada año buscando un producto concreto o, incluso, pequeñas tradiciones creadas dentro del mismo mercado.