Los Mossos intervienen en Reus droga por valor de 800.000 euros

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Reus detuvieron ayer a dos hombres, de 31 y 37 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana, cuando los agentes recibieron el aviso de un testigo que alertaba sobre un incidente en la calle Constantí. Según las primeras informaciones, un hombre estaba dando golpes en la puerta de un vecino.

Varias patrullas de los Mossos se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para intervenir en lo que inicialmente parecía una disputa vecinal. No obstante, al llegar comprobaron que el vecino del piso donde se habían producido los golpes estaba tirando por el balcón varios paquetes con drogas y dinero, que recogía otro individuo desde el piso inferior.

Ante esta situación, los agentes recuperaron todos los paquetes e hicieron comprobaciones en los dos inmuebles implicados, tanto al piso desde donde se tiraban los abarrotes como al piso donde eran recogidos. Les primeras verificaciones confirmaron que los paquetes contenían principalmente hachís.

Por estos hechos, los Mossos d'Esquadra detuvieron a los dos hombres por un delito de tráfico de drogas, custodiaron las viviendas y pusieron el caso en manos de la Unidad de Investigación de Reus para continuar con las diligencias. Horas más tarde, los investigadores llevaron a cabo la entrada y cacheo en los dos pisos.

Como resultado, se intervinieron 67.000 euros en efectivo, 10 kilos de cocaína, 25 kilos de hachís, 4 kilos de marihuana, así como diversa documentación relacionada con la actividad investigada. La droga intervenida tendría un valor al detalle de más de 800.000 euros.

El caso continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones. En este sentido, los dos detenidos pasarán durante las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.