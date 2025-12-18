Lluvia de dinero en Reus con el Cupón Diario de la ONCE

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La ONCE ha repartido 175.000 euros en Reus en el sorteo del Cupón Diario de ayer, 17 de diciembre. Maria Luz Ortega, persona con discapacidad como todos los vendedores y vendedoras de la ONCE, es quien ha llevado la suerte en Reus desde su quiosco situado al paseo Prim, 33. Vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros, 175.000 euros en total.

La agencia de la ONCE en Reus presta servicios personalizados a 461 afiliados y afiliadas y cuenta con 100 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y 450 premios más en las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y el mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.