Incendio sin heridos en una masía en el Camino de Bellissens de Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat trabajaron el miércoles por la noche en un incendio en una masía aislada situada en el Camino de Bellissens de Reus. El aviso lo recibieron en las 21.11 y se desplazaron con cuatro dotaciones terrestres.

Una vez allí comprobaron que el fuego se encontraba en la planta superior de la vivienda. Toda la masía estaba afectada por el humo. Por eso, una vez extinguido el fuego procedieron a revisar los puntos calientes, remojaron y ventilaron la vivienda de forma natural. Las dos personas que vivían en la casa puderon salir en el exterior por su propio pie y no resultaron heridas.

Después de varias comprobaciones, los bomberos señalizaron la zona de la entrada por peligro de riesgo estructural.