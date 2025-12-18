La Fira Centre Comercial suma New Blanco a su oferta de moda

El nuevo establecimiento se encuentra en la planta calle y se enfoca a la moda femenina joven.Cedida

La Fira Centre Comercial ha ampliado su oferta comercial y de moda con la incorporación de New Blanco, una marca que inicia una nueva etapa que apuesta por el público joven a través de un concepto moderno y, al mismo tiempo, fiel a la esencia de Blanco.

El nuevo establecimiento se encuentra en la planta calle y representa la tercera apertura de la marca. Con un diseño renovado, New Blanco busca consolidarse como una referencia en moda femenina joven, con precios competitivos y personalidad propia. La propuesta de la firma está pensada para mujeres jóvenes «que quieren experimentar con su estilo sin renunciar a la calidad ni al precio». En la tienda, se pueden encontrar vestidos, tops, faldas, chaquetas, denim, calzado y complementos.

En paralelo, New Blanco ha activado su canal de venta en línea, donde se pueden encontrar las primeras colecciones de la temporada otoño-invierno. La Fira busca «reforzar el posicionamiento como destino de moda de referencia» sumando «variedad, estilo y nuevas experiencias de compra».