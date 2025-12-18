EasyJet conectará el aeropuerto de Reus y el de Londres Gatwick a partir de junio del 2026

Un avión de Easyjet en el aeropuerto de Reus.Cedida

La aerolínea británica EasyJet estrenará en verano del 2026 una nueva ruta directa entre el aeropuerto de Reus (Baix Camp) y el de Londres Gatwick, según anuncia en un comunicado este jueves.

La nueva conexión estará operativa a partir del 22 de junio y contará con tres vuelos semanales, programados los lunes, miércoles y viernes, durante la temporada estival. Los billetes ya están disponibles en la web de la compañía.

Con esta incorporación, EasyJet dispone de siete rutas desde el aeropuerto de Reus: Belfast, Glasgow, Manchester, Londres (Luton y Gatwich), Bristol y Newcastle.