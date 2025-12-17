Reus estudiará crear una nueva planta de voluminosos mayor y con «mirada supramunicipal»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El plan de inversiones del Ayuntamiento de Reus para el 2026 reserva una partida de 30.000 euros para estudiar la posibilidad de crear una nueva planta de voluminosos. El concejal jefe del área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, Daniel Rubio, detalla que se está planteando la opción de tener «un espacio mayor que lo que tenemos ahora, donde también haya una parte de selección y reaprovechamiento» y que el análisis servirá para «hacer un dimensionado de que necesitaría la ciudad de Reus e, incluso, el territorio». «Es decir, no sólo nos estamos planteando una planta que dé cobertura a la ciudad de Reus, sino que también tenga una mirada más supramunicipal como capital que somos», expresa.

El edil subraya que la intención es que «no sólo haya trituración o que vengan camiones para llevarse objetas como los colchones». «La línea es la de potenciar la economía circular y reaprovechar muebles que nos encontramos, sillas, mesas, estanterías, etcétera, que están en un estado muy digno y a los que se podría dar una segunda vida», expresa. Asimismo, comenta que en la desechería se habilitó un espacio de recuperación de aparatos electrónicos y mobiliario, «hemos hecho alguna pequeña experiencia y hemos visto que hay posibilidades».

Si bien el estudio determinará la viabilidad —o no— de la nueva construcción, así como las características y concreciones del proyecto, el consistorio tiene previsto destinar 250.000 euros a la planta de voluminosos actual para efectuar abres de mejora y adquirir maquinaria específica. Estas actuaciones permiten «continuar en la línea de la economía circular y el reaprovechamiento», valora Rubio.

Recogida de voluminosos

Desde el 1 de diciembre, el servicio de recogida de voluminosos se ofrece cada día de la semana, y no sólo entre lunes y viernes. Los objetos se pueden dejar en la calle entre las 19 y las 21 horas, un horario un poco más ajustado que el anterior, que busca minimizar el impacto visual y las molestias a vecinos y peatones, ya que los elementos permanecerán menos tiempo en la vía pública.

El concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, afirma que «con un servicio más frecuente y horarios más ajustados, conseguiremos reforzar la imagen de Reus como ciudad comprometida con la sostenibilidad y la calidad de vida». «Facilitamos que el servicio se adapte mejor a las necesidades de la ciudadanía», añade.

El servicio municipal de recogida de voluminosos ha sido últimamente más utilizado. Gestiona anualmente unas 4.000 toneladas de residuos, que se tratan en la planta específica. De las 36 recolectas de media diarias del 2023 se ha pasado a las 53 del 2025. Este crecimiento lo vincula el Ayuntamiento a las campañas de comunicación efectuadas que recuerdan la existencia del servicio y la posible sanción en que se afrontan los incívicos que dejan los objetos abandonados en la calle sin avisar.

Además, eso se complementa con el auge de las desecherías, que están siendo utilizadas entre un 40 y un 60% más cada mes respecto del 2024.