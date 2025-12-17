El reto de altura de la Casa Navàs

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Quizás no será un reto arquitectónico del tamaño de la Sagrada Familia, pero sin ningún tipo de duda por el sentimiento y estima al modernismo de los reusenses sus responsables sienten sobre ellos un gran peso. La reconstrucción de la torratxa de la Casa Navàs, que quedó destruida durante la Guerra Civil, se encuentra ya en una fase bastante avanzada de un proceso que el arquitecto redactor del proyecto, Joan Tous, de Tous Arquitectes, asegura que ha sido muy complejo. Tan complejo, que ni él ni Xavier Nualart, arquitecto técnico y jefe de obra de Constècnia, encargados de la ejecución de la reconstrucción, se atrevieron a mojarse al dar una predicción de cuándo estará acabado durando la ponencia llevada a cabo ayer por la noche en la Casa Navàs en torno a la reconstrucción. «Es como un regalo envenenado», dejó caer Tous con una carcajada, haciendo referencia al gran honor que supone reconstruir un elemento de uno de los principales símbolos modernistas de Reus, a la vez que a las dificultades de una obra que ha ido poco a poco y con buena letra.

No obstante, ayer por la noche había que responder tres preguntas: por qué, qué y cómo. Quizás para la población que no entendemos sobre temas técnicos como cargas de peso y normativas de seguridad actuales, la pregunta que más nos destaca es por qué reconstruir una torratxa que desde el año 1938 ha dejado de formar parte de la fachada del edificio. En este sentido, Tous dio tres motivos que justifican por qué llevarlo a cabo. En primer lugar, una motivación arquitectónica, ya que la torratxa se convierte en un elemento importante para las dos fachadas de la Casa Navàs: «La Casa tiene dos fachadas, la de la plaza del Mercado y la de la calle de Jesús. Entonces, la esquina, donde estaba situada la torratxa, es un punto muy importante en su articulación. Domènech i Muntaner quería singularizar aquella esquina».

Ahora bien, el como desapareció también es crucial y ocurre el motivo histórico a favor de reconstruirla, ya que no fue porque «molestaba o por desgaste», sino que fue de una manera «traumática» a causa de los bombardeos de la aviación durante la Guerra Civil. Y, para acabar, el tercer motivo es porque se dispone de bastante documentación para «no tener que inventarnos nada». «Tenemos documentación y fotografías que nos permiten no tener que imaginar, sabemos con bastante precisión cómo era. Quizás si no hubiéramos tenido toda esta información no lo habríamos hecho», comentó Tous.

Una dificultad ha sido adaptar la obra a la normativa de seguridad actual

Qué y cómo

Con respecto al reto técnico, una de las grandes dificultades fue la adaptación del proyecto a la normativa de seguridad, ya que una réplica idéntica no la cumplía. Por este motivo, el proyecto tuvo que incorporar una estructura de acero inoxidable para dar más resistencia. «La torratxa estaba hecha de piedra de Vinaixa, que es la piedra utilizada en toda la casa a excepción de los porches, que están hechos con piedra de Montblanc, más resistente,» explicó Tous. La piedra de Vinaixa es más blanda y arenosa, por este motivo se han tenido que cuidar detalles como la colocación de la tornillería de sujeción o de la base que sustenta la estructura de acero, hecha con forma de seis aspas que tienen que procurar «no cargar el peso en la torratxa».

A partir de aquí, la recreación de la gárgola, las decoraciones, los vitrales o el barco que coronaba la torratxa, se añaden a una obra que no ha sufrido graves contratiempos. ¿«Cuántas reconstrucciones de torratxes se han hecho en Cataluña en los últimos años? Ninguno. Por suerte hemos tenido que corregir algunas cosas durante la obra, pero en ningún momento ha habido que desmontar nada», añadió Nualart. Por suerte, el tamaño de la obra nos hace predecir que, como mínimo, no habrá que esperar lo mismo que la Sagrada Familia.