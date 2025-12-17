Queman dos contenedores en el paseo de Misericòrdia de Reus en menos de media hora

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Esta madrugada los Bombers de la Generalitat han tenido que intervenir en dos incendios que se han producido con pocos minutos de diferencia en el paseo de Misericòrdia de Reus. En los dos servicios han trabajado una dotación bomberos.

El primer aviso lo han recibido a las 04.42 horas y se han mobilizado hasta la altura del número 26. Allí ha quemado un contenedor y dos más han resultado afectados. Los bomberos han evitado que el fuego se propagara en un vehículo que estaba estacionado al lado.

A las 05.14 horas han recibido un segundo aviso por otro incendio de contenedor, esta vez en el número 16. En este servicio, el fuego ha calcinado uno de los depósitos y dos más han resultado afectados. Los dos servicios se han producido en la misma calle en menos de media hora.