El Museo de Arte e Historia de Reus reabrirá el 30 de enero con un espacio dedicado a Antoni Gaudí

El Museo de Arte e Historia de Reus ubicado en la plaza Llibertat reabrirá el próximo 30 de enero después de casi un año cerrado por la reforma que se ha hecho en el interior. Con la inauguración se estrenará también una nueva museografía donde se expondrán unas 300 piezas, el doble que había hasta ahora.

La sala dedicada a los artistas reusenses tendrá un nuevo espacio dedicado al arquitecto Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de su muerte. Se mostrará «documentación inédita» como dibujos y otros elementos «salvados» del incendio que sufrió el taller del maestro el año 1936, según ha explicado la concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó.