Detienen a un hombre y un menor en Reus por falsos avisos al teléfono de emergencias 112

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Reus detuvieron este lunes, en la capital del Baix Camp, a un menor y un hombre de 19 años como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos y otro de atentado a los agentes de la autoridad. Asimismo, una mujer de 20 años también está investigada por los mismos hechos.

Entre el 7 de septiembre y el 20 de octubre de este año se recibió una serie de llamadas al teléfono de emergencias 112 solicitando presencia policial en el barrio Gaudí de Reus. En todos los casos se activaron de forma urgente varias dotaciones policiales que, al llegar al lugar, fueron recibidas con el lanzamiento de petardos y todo tipo de objetos contundentes. Seguidamente los agentes comprobaban que los hechos por los que los habían alertado eran falsos.

Los reiterados avisos telefónicos comunicaban desde falsas agresiones y peleas hasta incendios, ocupaciones, personas que causaban inseguridad en el barrio o, incluso, un caso de violencia machista.

En total, se hicieron 9 llamadas falsas desde un mismo número de teléfono y el resto desde dos numeraciones diferentes. Todas ellas por la noche o en horarios de noche y madrugada. A raíz de las comunicaciones, los mossos acudían a los diferentes puntos de este mismo barrio de Reus, pero sin encontrar indicios de ningún incidente.

Entre estos casos, destaca el lanzamiento de media docena de huevos contra los agentes que el pasado 8 de octubre, alrededor de las 20.15 horas se desplazaron hasta la avenida Barcelona como consecuencia del supuesto intento de ocupación de una vivienda. Sólo un día después, a las 04.00 horas de la madrugada, unos desconocidos tiraron piedras y otros objetos contra una patrulla de la Guardia Urbana, la cual acudía a un supuesto incendio de contenedores en la plaza Sagrada Família.

Entre los últimos hechos, destaca lo que tuvo lugar el 18 de octubre también sobre las 04.00 horas de la madrugada, a raíz de una alerta por un posible caso de violencia machista en el interior de un vehículo estacionado en la avenida Barcelona. Al llegar los mossos al lugar, tuvieron que retroceder rápidamente a raíz del impacto de un potente petardo y de otros objetos contundentes contra el cristal del parabrisas del vehículo.

Aquella misma madrugada, los responsables de las falsas alertas realizaron dos llamadas de dos números diferentes en sólo diez minutos de diferencia. El segundo aviso, hacía referencia a un nuevo incendio de contenedores en este barrio que no existió.

Ante todo eso, la policía catalana inició una investigación para identificar a los autores de las falsas llamadas contando con el antecedente de un primer aviso del 14 de mayo. Los agentes se desplazaron a la avenida Barcelona por una supuesta pelea multitudinaria y recibieron el lanzamiento de varios objetos contundentes. Se da la circunstancia que el pasado mes de febrero, efectivos de mossos y Guardia Urbana, vivieron dos episodios previos en que unos desconocidos tiraron objetos desde un tejado.

Finalmente y a raíz de todas las gestiones llevadas a cabo durante los últimos meses, este lunes se llevaron a cabo las primeras detenciones y se sigue trabajando con el objetivo de hacer nuevos detenidos en los próximos días.

Los dos detenidos lunes por un presunto delito contra el orden público, acumulan más de media docena de antecedentes por delitos patrimoniales. Ambos quedaron en libertad unas horas después con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.