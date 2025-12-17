El Ayuntamiento de Reus aprueba el anteproyecto de reordenación del Carrilet

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El proyecto de reordenación urbana y construcción de nuevos equipamientos en torno al Carrilet sigue avanzando con la aprobación del anteproyecto con la Junta de Gobierno Local celebrada el viernes 12 de diciembre. El objetivo desde el Ayuntamiento es acelerar el desarrollo y poder iniciar las obras el año 2026. Al mismo tiempo, continúa la tramitación administrativa de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Reus del pasado 24 de octubre.

El equipo redactor de los trabajos urbanísticos y arquitectónicos, Comas i Pont, pondrá en marcha la primera fase ejecutiva con la redacción del proyecto de remodelación de la calle del Escultor Rocamora. A su vez, la Generalitat tiene previsto publicar pronto la licitación del contrato para redactar el proyecto básico de la nueva estación de autobuses.

El anteproyecto propone una intervención integral de regeneración urbana en torno al Carrilet con el objetivo de transformar esta parte de la ciudad con la voluntad de potenciarla y mejorar las condiciones de vida. La intervención prevé un impacto que va más allá de su propio ámbito y pretende dar un impulso social y económico en el sur de la ciudad. La actuación tiene que contribuir a generar vida cotidiana y cohesión social en el barrio a partir de tres equipamientos públicos; el Mercado, el edificio Belvedere y la estación de buses.