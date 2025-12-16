Reus pone a punto los aparcamientos disuasivos de la ciudad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La concejalía de Vía Pública del Ayuntamiento de Reus tiene en marcha el plan de mejora de los aparcamientos disuasivos de la ciudad. A raíz de la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) estos han visto cómo su ocupación haya aumentado.

Por eso, las Brigadas Municipales gestionan los trabajos de limpieza de los solares, tanto de posibles desperdicios acumulados como de malas hierbas; y, posteriormente, se hacen los trabajos necesarios de aportación de tierras para eliminar surcos y de nivelación del terreno.

El plan de mejora ya ha culminado los trabajos en el aparcamiento de 200 plazas del Pi del Burgar, y después de la campaña de Navidad se actuará en los otros aparcamientos disuasorios fuera del ámbito de la ZBE: calle del Treball (70 plazas), avenida de los Països Catalans con la calle de Romaní (275 plazas); y Misericòrdia (137 plazas). También se actuará en el aparcamiento alternativo, dentro del ámbito de la ZBE, de la calle del Ball de Diables (70 plazas).

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, afirma que «seguimos trabajando para detectar las necesidades de mantenimiento que tiene la ciudad. Los aparcamientos disuasivos tienen una función muy importante por el despliegue de la ZBE y especialmente para la gente que visita la ciudad. Es importante tenerlos a punto para dar un buen servicio».

El Ayuntamiento sigue analizando otros solares disponibles en la ciudad para incrementar el número de plazas de aparcamiento alternativo. En este sentido, el Ayuntamiento de Reus ha aprobado recientemente de manera inicial el proyecto constructivo para habilitar un nuevo aparcamiento dissasiu en el polígono Dyna. Tendrá la doble función de dar respuesta a la fuerte demanda de estacionamiento libre por parte de la actividad empresarial del polígono y, al mismo tiempo, ofrecer plazas alternativas a las personas que visitan Reus. Tendrá capacidad para 220 vehículos.