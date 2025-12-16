El Parque de Navidad de Reus girará en torno a la figura de Gaudí

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Parque de Navidad de Reus volverá a abrir puertas a las instalaciones de FiraReus, en el Tecnoparc, del 27 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Este año el eje temático es Gaudí, el genio universal reusense, de quien se conmemora este 2026 el centenario de su muerte con la celebración del Año Gaudí a nivel de toda Cataluña.

La nueva edición consolida el nuevo formado después de los cambios incorporados hace dos ediciones, con una oferta específica de ocio y de ocio para los adolescentes de 11 a 17 años en la Zona Joven; la ampliación y reubicación de la zona de ludoteca para los más pequeños o la renovación de las actividades y el cambio en la política de precios.

La edición de este año volverá a ocupar la totalidad del espacio cubierto interior disponible de Feria Reus, más de 6.000 metros cuadrados y lo amplía zona exterior del recinto.

Más de 20 entidades, empresas y organismos participan activamente en esta 45.ª edición del Parque de Navidad para hacer posibles las actividades de calidad que singularizan este acontecimiento y que responden a la diversidad de intereses que pueden tener las familias.

Como novedades este año, se incorpora un nuevo y espectacular árbol de Navidad de 4 metros de altura al vestíbulo de la planta baja que se dedica a las emociones. El público asistente podrá colgar una nota o dibujo donde reflejen los sentimientos que les evoca la Navidad. En el espacio también encontrarán información sobre el SOABEM, el servicio de orientación y acompañamiento al bienestar emocional del Ayuntamiento de Reus.

La tematización del Parque girará en torno a Antoni Gaudí, el genio universal reusense a quien Cataluña dedicada este 2026 el Año Gaudí. A través de plafones visuales con obras y espacios emblemáticos del genial arquitecto el Parque se convertirá en un recorrido educativo y visual que permitirá descubrir la riqueza de su legado, conocer curiosidades de su vida y acercar su figura tanto a los niños como a los adultos.

La zona interior se encontrará una amplia oferta de actividades clásicas como los inflables, el pintacaras, los juegos de madera o el circuito viario combinadas con novedades como un nuevo circuito de gincana deportiva o la diversidad de animaciones en el teatrillo.

La zona exterior contará con los tradicionales karting, inflables o circuito de aventura, o los bumper cars, unos coches de choque muy divertidos.

Como cada año el Ámbito de Solidaridad y Cooperación estará en el Parque de Navidad los días 28, 29 y 30 de diciembre y el 1 de enero a las 19 h en el Teatrillo del Parque con el espectáculo de títeres para todos los públicos El petit souvenir de la Compañía Matito. Un espectáculo que habla del valor de la amistad y la aceptación de las diferencias.

El Punto Lila de Igualdad también estará presente, ofreciendo información y haciendo actividades.

Un año más, las personas con trastorno del espectro autista u otras necesidades especiales dispondrán de una hora tranquila los días 29/12/2025 y 2/01/2026 de 15 a 16 h donde podrán experimentar durante una hora con el mínimo de ruido, música e iluminación, y reducir así el estrés que provoca el trasiego de los acontecimientos a diferentes colectivos.

Zona Joven

Por tercer año, la Zona Joven del Parque de Navidad de Reus ofrece una propuesta lúdica a los chicos y chicas adolescentes de 11 a 17 años. Este espacio busca ofrecer una experiencia interesante, completa y variada, donde cada adolescente pueda encontrar actividades a su gusto: propuestas lúdicas, creativas, físicas, tecnológicas y sociales, siempre pensadas para fomentar la autonomía, la participación y la convivencia entre iguales, sin niños ni padres y en un entorno seguro y acompañado por profesionales.

La programación de la Zona Joven del Parque de Navidad de Reus incluye un amplio abanico de actividades, muy adaptadas a la realidad e intereses de la adolescencia, como son la Zona E-Games, el escape room «Gaudí, un personaje primordial en el modernismo», talleres de cocina, modelado, estampación de bolsos y con propuestas de vinculadas a la cultura K-Pop y coreana; una pista americana; el espacio de juegos de mesa y el de deportes adaptados.

Precios

Los precios se mantienen como los años anteriores para reducir el coste para las familias. Sólo pagará el público de 2 a 17 años y con cada menor podrán entrar 2 adultos acompañadores de forma gratuita. El precio de la entrada será de 4 euros.

Las entradas se podrán adquirir online en el portal inscripcions.reus.cat o presencialmente, en el propio parque. Los jóvenes tendrán un 25% de descuento en el precio de entrada con la Tarjeta Joven de Reus, que se puede hacer gratuitamente en el Casal de Jóvenes. También se aplicarán los descuentos habituales: familias numerosas, familias monoparentales, titulares de tarjeta acreditativa de personas con discapacidad, titulares del Carné Joven de la Generalitat y Titulares de la Tarjeta Dorada con un importe de 3 euros (IVA incluido) y también por la compra de 10 o más entradas el precio establecido es de 3 euros (IVA incluido).

El Parque abrirá las puertas el viernes 27 de diciembre hasta el sábado 4 de enero, de 15:00h a 21:00 h, excepto el 31 de diciembre que estará cerrado, y el 1 de enero con el horario de 16h a 21h.

Reus Transport pone a disposición de los usuarios del Parque de Navidad dos líneas. Además de la L50, que ofrece habitualmente la conexión cada hora, también se podrá llegar con la L81, que unirá la plaza de la Llibertat con el edificio Tecnoparc con una frecuencia de 30 minutos. El servicio funcionará de 14:30 en 21:45h, del 27 de diciembre al 4 de enero.