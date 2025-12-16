Los creadores del mejor helado artesano: ¿«Qué mejor que vermú y avellana para representar Reus?»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¿Cómo valoráis haber recibido el Premio en mejor helado artesanal de Europa?

N.C: «Ha sido toda una sorpresa para nosotros. Recuerdo que hace un par de años que se empezó a hablar de hacer una ruta sobre el helado europeo con criterios de sostenibilidad y nosotros siempre hemos estado mucho detrás de todo este tema y de aplicarlo en la tienda, sea ahorrando agua o instalando placas solares para reducir el impacto ambiental. Entonces, nos enteramos de que se quería hacer esta ruta, el GelatOn The Road, y nos pareció muy interesante para poder estar con otros heladeros y aprender de ellos».

¿Cómo fue el proceso de creación del Catalanet Ganxet, el helado premiado?

A.A: Teníamos claro que tenía que ser con productos de proximidad. ¿Entonces, qué mejor que un helado de vermú y avellana para representar la ciudad de Reus? Además, concretamente pusimos turrón de avellana que también nos representa mucho como negocio, porque también hacemos turrones. La verdad, fue todo un proceso en que salieron varias ideas y al final la que más nos gustó fue esta, del vermú y el turrón de avellana. Al principio habíamos pensado en hacer que el vermú estuviera dentro, integrado en el helado, pero al final creímos que no quedaría del todo bien».

N.C: «Cierto, en un inicio pensamos en hacer un helado de músico, pero creemos que no acababa de tener gancho. También pensamos que tenía que ser un helado que gustara a los niños y siempre nos venía el chocolate en la cabeza, pero no es de proximidad. Entonces, pensamos en estos postres que se hacen en los restaurantes que se llama el Catalanet, que es una bola de helado de turrón con ratafía. A partir de aquí, lo evolucionamos hasta el Catalanet Ganxet».

¿Os esperabais ganar?

A.A: «Me quedé de piedra, no me esperaba ganar. ¡Recuerdo que a Núria le decía que lo que no quería hacer era el ridículo, ya está! Había un nivel increíble, con equipos que iban hasta seis heladeros. ¡Algunos incluso parecía que llevaban galones! Como si fueran militares. Quizás me esperaba hacer terceros...».

Hemos ganado siendo nosotros, siente honestos. Somos almendras y avellanas»

N.C: ¡«Eso lo dirás tú! Recuerdo que acabamos y tenía mucho frío, así que me puse el anorac, como si fuera de calle y me quedé de espectadora, como si no fuera conmigo la cosa. ¡Entonces, cuando de sopetón nos dicen que habíamos ganado yo me quedé alucinante, porque yo estaba casi que ya me iba a mi casa! Salí a recoger el premio sin el uniforme».

¿Por qué creéis que ganasteis? Si veis que había tanto nivel...

A.A: «Supongo que fue una mezcla de cosas. El helado es muy bueno, está hecho con un turrón que está recién hecho y la avellana está recién cosechada. El helado es ciencia y arte, hay mucha cosa detrás, toda una narrativa».

N.C: Hemos ganado siendo nosotros, hemos sido honestos. Somos almendras y avellanas, somos este territorio. No haré cosas que no conozco, como un helado de cactus. Mucha gente nos pregunta por qué no abrimos más heladerías y nos expandimos. No tiene sentido, porque lo que queremos es hacer lo que hacemos y cada vez mejor. Dejar la mínima huella ambiental y, a la vez, dejarnos la piel aquí, con nuestras recetas, participando en nuestra ciudad. Que se note que eso es un local de Reus y si quieren hacer helados, me lo invento, en Girona, que los haga la gente de Girona y tal como los hacen en Girona. Porque si no todas las ciudades pasamos a ser iguales y no lo somos. La globalización está bien, pero tiene esta parte oscura que no nos gusta».

Es curioso eso de recibir un premio en el mejor helado en diciembre...

A.A: «También lo hacen porque los heladeros tienen más tiempo, porque ya no se vende tanto de helado. ¡Ahora bien, nosotros no tanto porque cuando no hacemos helados, estamos haciendo turrones! Allí iban todos muy tranquilos, nosotros no. Pero el helado unía los dos mundos, así que nos representaba muy bien».

N.C: «Pero el helado cada vez es un producto más atemporal, cada vez se venden más helados en invierno. Nosotros siempre tenemos turrones y helados, aunque en esta época hay más turrones que helados y en verano al revés, obviamente».