Tions de todas partes se reúnen en Reus por un buen motivo

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Navidad es una época para compartir y ayudarnos. Para echar una mano a quien lo necesita y desear que el próximo año las cosas vayan un poco mejor. Por este motivo, es obvio que un personaje como el Tió se vuelca también en la causa solidaria de La Marató de 3Cat, dedicada este año a la investigación por la prevención y el tratamiento del cáncer. Un año más, la Escuela La Vitxeta fue el espacio que ayer domingo 14 de diciembre acogió el XIV Encuentro de Tions de toda Cataluña, una actividad que año tras año acoge cerca de un centenar de Leños que vienen de varias poblaciones como Reus, El Morell o Mont-roig del Camp, entre otros. Estos se expusieron y, a su alrededor, se desarrollaron varias actividades y sorteos para que los niños disfrutaran de una jornada en familia y se recaudara todo el dinero posible. Precisamente, la edición de este año cerró con la cifra de 1.460 euros.

«Hacemos siempre un llamamiento para que los Tions lleguen ya en el Puente de la Purísima, así pueden asistir a este encuentro», explicó Esther Adell, trabajadora de la escuela, que recuerda que el nacimiento de este acontecimiento el año 2011 fue gracias a la iniciativa de un grupo de padres de entonces. Además, como novedad este año, entre las diversas actividades como talleres, chocolatada o un espectáculo de magia, se organizó una comida solidaria. Todo en una jornada mucho más compactada que las de los últimos años que se daba por acabados a las 16.30 horas. «Antes la jornada duraba mucho más, hemos creído que era necesario compactarlo más para que fuera más fácil la adhesión a la fiesta», comentó Albert Besora, miembro de la Comisión de Festes La Vitxeta.

Y, por descontado, los Tions fueron los protagonistas de la jornada de ayer con ejemplares de todos los tamaños y formas. Entre ellos había quien animaba al Barça, el Tió Culé, que iba engalanado con la bufanda azulgrana. Por otro lado, también asistió el Tió Narigudo, seguramente hermano de Pinocho con su buen trozo de napia. Ahora bien, también había Tions de todos los tamaños, uno de ellos tan pequeño que lo habían denominado el Tió Patufet, y ya se sabe lo que dice la canción: «Homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet!».