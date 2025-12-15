Reus será la sede de los Premios Nacionales a los mejores aceites de oliva virgen extra

El acontecimiento tiene como objetivo impulsar la promoción, comercialización y consumo de los aceites de oliva virgen extra catalanesCedida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Reus ha sido escogida para organizar, en diciembre de 2026, la tercera edición de la Nit de l’Oli d’Oliva Verge Extra Català, el acto que entrega los Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya. La decisión se oficializó el sábado pasado durante la celebración de la segunda edición en Les Borges del Camp, después de que la candidatura de Reus, presentada por REDESSA con firaReus como sede, resultara seleccionada.

El evento, creado el año pasado, tiene como objetivo impulsar la promoción, comercialización y consumo de los aceites de oliva virgen extra catalanes tanto en el mercado alimentario como en la restauración. Además, el proyecto culminará con la publicación, en febrero, de la Segona Guia dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya.

El segundo teniente de alcaldesa y Consejero Delegado de REDESSA, Josep Baiges, recogió el testimonio de la organización de manos del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Oscar Ordeig, y del alcalde de Les Borges del Camp, Josep Ramon Farran.

En sólo dos ediciones, la Nit de l'Oli se ha consolidado como la gran referencia de los productores catalanes. Este año participaron 186 aceites, 53 más que el año anterior, y se concedieron 72 galardones, destacando las cinco distinciones obtenidas por la empresa reusense Miliunverd, que trabaja olivos de La Sènia y tiene su sede social en la calle Campoamor de Reus.